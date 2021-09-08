Сергей Собянин прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье

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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил перспективу объединения столицы и Московской области. По его словам, такое решение приведет к усложнению управления всем регионом. При этом он отметил, что на данный момент объединять территории не следует.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что в городе и области уже выстроилась система управления.

— Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья — очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать, — сказал глава города.

При этом мэр столицы высказал мнение о том, что московская инфраструктура активно интегрируется в Подмосковье. В качестве примера Сергей Собянин привел систему водоснабжения.

— Этим мы с (губернатором Московской области — прим. «ВМ») Андреем Юрьевичем Воробьевым активно и занимаемся, вовлекая мощности Мосводоканала, поставляя качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье. Очистные сооружения также работают частично на Москву и Московскую область, — добавил Сергей Собянин в интервью изданию «Комсомольская правда».

В среду, 8 сентября, мэр Москвы оценил степень реализации городских проектов в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО). Глава города прошелся по территории и пообщался с местными жителями.