Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил перспективу объединения столицы и Московской области. По его словам, такое решение приведет к усложнению управления всем регионом. При этом он отметил, что на данный момент объединять территории не следует.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что в городе и области уже выстроилась система управления.

— Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья — очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать, — сказал глава города.

При этом мэр столицы высказал мнение о том, что московская инфраструктура активно интегрируется в Подмосковье. В качестве примера Сергей Собянин привел систему водоснабжения.

— Этим мы с (губернатором Московской области — прим. «ВМ») Андреем Юрьевичем Воробьевым активно и занимаемся, вовлекая мощности Мосводоканала, поставляя качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье. Очистные сооружения также работают частично на Москву и Московскую область, — добавил Сергей Собянин в интервью изданию «Комсомольская правда».

В среду, 8 сентября, мэр Москвы оценил степень реализации городских проектов в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО). Глава города прошелся по территории и пообщался с местными жителями.

Читайте также:
Сергей СобянинМоскваМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте