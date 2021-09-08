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Новый вокзал построят в Москве для скоростной магистрали в Санкт-Петербург

Иван Юминов

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Новый вокзал построят в Москве для скоростной магистрали в Санкт-Петербург
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Ленинградский вокзал Карта всех событий

Рядом с Ленинградским вокзалом в столице появится еще один — для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 сентября.

— Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал — для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4, — рассказал глава города.

На данный момент там расположена «маленькая» станция Каланчевская, при этом уже открыта большая платформа для МЦД-2, добавил он. Через полтора года, по словам мэра, также будет построен МЦД-4, что создаст огромный транспортный узел с пересечением двух диаметров и ВСМ.

До этого железные дороги Москвы и области были в основном сосредоточены на поездах дальнего следования, уточнил глава города. Властям удалось сломать эту парадигму, в том числе в Центральном транспортном узле, приводит слова Собянина «КП».

3 августа сообщалось, что мэр согласовал проект строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Открытие железной дороги позволит сократить время в пути до Петербурга до двух с половиной часов — это на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».

Протяженность трассы составит около 680 километров. В Москве поезда будут делать остановки на Ленинградском вокзале, а также на станциях Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

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