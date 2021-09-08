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Сергей Собянин назвал общепит и гостиничную отрасль самыми проблемными по коронавирусу

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин назвал общепит и гостиничную отрасль самыми проблемными по коронавирусу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отрасль общественного питания и гостиничный бизнес в настоящий момент являются самыми проблемными в городе с точки зрения ограничительных мер по коронавирусной инфекции. Такое мнение он высказал в среду, 8 сентября.

По словам главы города, экономика столицы сейчас показывает результаты на уровне 2019 года и даже опережает их. К такому выводу московские власти пришли на основе статистики и процента наполняемости бюджета. Однако сферы питания и туризма по-прежнему остаются самыми нестабильными.

— Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень, — заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что из-за пандемии экономика столицы потеряла около 600 миллиардов рублей. В особенности пострадали гостиничная сфера, общепит, туризм, частично розничная торговля, а также все другие направления, которые зависят от перечисленных.

— Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует, — подытожил мэр Москвы в интервью изданию «Комсомольская правда».

Также Сергей Собянин затронул тему объединения столицы и Подмосковья. По его словам, такое решение усложнило бы управление этими регионами.

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