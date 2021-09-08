Сергей Собянин назвал условия для перевода московских школ на онлайн-формат обучения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 сентября, заявил, что при необходимости в общеобразовательных школах столицы введут дистанционный формат обучения.

По его словам, в настоящий момент город готов к любым сценариям развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Однако введение онлайн-образования в школах возможно лишь в крайних случаях.

— Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать, — пояснил глава города.

Также Сергей Собянин выразил надежду, что такие ограничения вводиться в Москве не будут.

Мэр Москвы добавил, что в случае введения такого режима онлайн-занятия можно будет проводить на портале Московской электронной школы (МЭШ) и использовать цифровые дневники и журналы. Глава города подчеркнул, что в систему интегрировали лучший образовательный контент, который может бесплатно изучить каждый школьник столицы.

— Постепенно мы будем добиваться индивидуального подхода к каждому учащемуся с точки зрения его возможностей и талантов. Конечно, при этом давая необходимые минимальные знания в соответствии со стандартом, — подытожил Сергей Собянин в интервью изданию «КП».

Также мэр столицы рассказал, что рядом с Ленинградским вокзалом в столице появится еще один — для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.