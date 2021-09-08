Москва вошла в число разместивших «зеленые» облигации городов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столица вошла в двадцатку городов, которые разместили «зеленые» облигации. Об этом в среду, 8 сентября, сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева во время выступления на сессии «Российская экономика и финансовые рынки. Устойчивое развитие в меняющемся мире» в ходе Московского финансового форума.

Она отметила, что выпуск «зеленых» облигаций стал естественным шагом, так как в столице реализовывается множество экопроектов.

— Это строительство метрополитена, замена подвижного состава наземного транспорта на электробусы. Реализуются проекты по раздельному сбору мусора, выстроена система экологического мониторинга, — привела примеры Мария Багреева.

При этом город двигается к целям устойчивого развития. Заместитель руководителя аппарата мэра добавила, что «зеленые» ценные бумаги входят в состав финансовых инструментов Международной ассоциации рынков капитала, из-за чего за ними требуется ежегодный контроль.

Мария Багреева добавила, что полученные от облигаций средства Москва направит на возведение станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Также на вырученные деньги город планирует обновить состав наземного транспорта и пустить по многим маршрутам электробусы.

В среду, 8 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Московского финансового форума заявил, что государство должно создавать мощные стимулы для того, чтобы компании занимались переработкой сырья. По его словам, чем глубже эта переработка (нефтехимия, передел металлов и так далее), тем меньше налоговое бремя, тем выгоднее.