Квартира загорелась в жилом доме на востоке Москвы

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Россия, Москва, Маленковская улица, 12 Карта всех событий

Пожар в квартире зафиксирован на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 8 сентября.

Инцидент произошел на улице Маленковская, 12. Из квартиры наблюдается открытое горение с двух окон, уточнил источник «ВМ».

Пожарные занимаются эвакуацией жителей подъезда. Кроме того, им удалось спасти 14 человек. Площадь возгорания составляет 25 квадратных метров.

8 сентября сообщалось, что в Северном Измайлове произошел пожар в выселенном здании. Инцидент произошел на улице 11-я Парковая, 57, корпус 4.

В результате инцидента погиб один человек. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. На месте возгорания работал СК, который занимался выяснением обстоятельств пожара и причины гибели человека.