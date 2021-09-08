Один человек погиб при пожаре в выселенном здании на востоке Москвы
На территории столичного района Северное Измайлово на востоке Москвы произошел пожар в выселенном здании. Об этом в среду, 8 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице 11-я Парковая, 57, корпус 4.
— Один человек погиб, — отметил собеседник издания.
Площадь пожара составила восемь квадратных метров.
В настоящее время на месте происшествия работает Следственный комитет. Они выясняют обстоятельства возгорания и причину гибели человека — наступила ли смерть в результате насильственных действий или погибший стал случайной жертвой пожара.
В ночь на вторник, 7 сентября, строительные бытовки загорелись на юге Москвы. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.