Один человек погиб при пожаре в выселенном здании на востоке Москвы

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Россия, Москва, 11-я Парковая улица, 57к4 Карта всех событий

На территории столичного района Северное Измайлово на востоке Москвы произошел пожар в выселенном здании. Об этом в среду, 8 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице 11-я Парковая, 57, корпус 4.

— Один человек погиб, — отметил собеседник издания.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия работает Следственный комитет. Они выясняют обстоятельства возгорания и причину гибели человека — наступила ли смерть в результате насильственных действий или погибший стал случайной жертвой пожара.

В ночь на вторник, 7 сентября, строительные бытовки загорелись на юге Москвы. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.