Сергей Собянин заявил о продолжении жестких мер в отношении мигрантов-нарушителей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 сентября, подчеркнул, что задержание, возбуждение уголовных дел, высылка и запрет въезда для мигрантов, нарушающих законы, будут продолжаться в городе.

По его мнению, предотвратить хулиганство и нарушение миграционного законодательства можно лишь с помощью подобных наказаний.

— Как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и так далее. Такую практику будем продолжать. Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок, — заявил Сергей Собянин.

Также мэр столицы добавил, что из-за большого количества строящихся объектов в городе возникает нехватка рабочих. Дефицит, как подчеркнул глава города в интервью «КП», возникает не из-за оттока мигрантов из Москвы.

Сергей Собянин отметил, что в столице прекратила действовать программа заимствования. Сейчас бюджет продолжает восстановление, а к 2022 году должен полностью вернуться к допандемийным показателям.