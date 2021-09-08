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Сергей Собянин заявил о прекращении программы заимствования в столице

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин заявил о прекращении программы заимствования в столице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 сентября, отметил, что город прекратил в текущем году программы заимствования.

По его словам, в настоящий момент бюджет столицы восстанавливается, из-за чего было принято решение прекратить займы. При этом глава города выразил надежду, что 2022 год станет стабильным в этом плане.

— Конечно, какой-то дефицит остается. Но, скорее всего, он будет носить технический характер, так что все нормально. Мы рассчитались с прошлыми долгами, доставшимися нам в 2010 году. Тогда это было около 300 миллиардов рублей, а по нынешним деньгам — порядка 600-700 миллиардов. Мы практически полностью выплатили этот долг, — пояснил Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Также мэр Москвы затронул тему введение в столичных школах дистанционного формата обучения. По его словам, сейчас город готов к любым вариантам развития событий по коронавирусу. Однако вводить онлайн-формат в образовательных учреждениях Москвы местные власти планируют лишь в крайних случаях.

При этом в интервью изданию глава города подчеркнул, что гостиничный бизнес и сфера общественного питания до сих пор остаются самыми проблемными с точки зрения ограничительных мер по COVID-19. Это связано с тем, что локдаун в 2020 году принес сильные убытки предприятиям этих направлений.

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