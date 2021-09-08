Московское «Динамо» забросило пять шайб и обыграло «Авангард» в КХЛ

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Московский хоккейный клуб «Динамо» оказался сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2.

В составе бело-голубых отличились Вадим Шипачев (20-я, 24-я минуты), Александр Петунин (34-я), Егор Зайцев (55-я), а также Дмитрий Рашевский (57-я). Омичи ответили шайбами Арсения Грицюка (22-я) и Сергея Толчинского (40-я).

Для «Авангарда» это стало первым поражением в сезоне. При этом столичному клубу удалось продлить серию побед до трех матчей.

«Динамо» в следующем матче в гостях сыграет с «Амуром» в воскресенье, 12 сентября. «Авангард» днем ранее в Балашихе примет финский «Йокерит».

1 сентября «Авангард» победил московский ЦСКА и выиграл Кубок открытия КХЛ. Матч состоялся в Балашихе и завершился со счетом 4:0.

Авторами голов стали Петер Цегларик и Корбэн Найт, забросившие по две шайбы в ворота противника, которые защищал вратарь Шимон Грубец. Кубок открытия КХЛ — главный трофей за победу в первом матче нового хоккейного сезона.

В прошлом сезоне КХЛ «Авангард» стал обладателем главного трофея лиги — Кубка Гагарина. В решающем матче финальной серии плей-офф сибирский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:2.