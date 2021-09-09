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Четырнадцать человек погибли при пожаре в ковидной больнице в Северной Македонии

Юлия Курганова

В мире
Четырнадцать человек погибли при пожаре в ковидной больнице в Северной Македонии
Фото: youtube.com

Минимум 14 человек погибли и свыше 20 пострадали при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Северной Македони. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает телеканал «Алсат-М».

Возгорание прокомментировал министр здравоохранения страны Венко Филипче. Количество жертв и пострадавших он не уточнил.

— Страшное несчастье произошло в Тетово, где есть жертвы пожара, который охватил ковид-центр. Точное число погибших лиц, пострадавших и их состояние устанавливаются в настоящее время, — написал министр в Twitter.

Пожар уже потушили, передает РИА Новости.

12 июля пожар произошел в больнице для пациентов с COVID-19, которая расположена в городе Эн-Насирия в Ираке. По одной из версий, причиной возгорания мог стать взрыв кислородного баллона. Министр здравоохранения провинции Ди-Кар, где произошел инцидент, подал в отставку. В результате пожара погибли по меньшей мере 77 человек.

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