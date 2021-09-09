В Великобритании рассказали, какую «головную боль» Трамп оставил Байдену
Президент США Джо Байден смог изменить политику своего предшественника Дональда Трампа по многим вопросам. Тем не менее один из них остался со времен предыдущего президента нерешенным — тарифы на сталь, передает газета express.co.uk.
По мнению авторов статьи, Байден «испытывает давление» со стороны некоторых бизнесменов США и иностранных партнеров. Они хотят, чтобы тот отменил протекционистскую меру бывшего президента, которая делает иностранную сталь дороже.
В издании отметили, что новому главе государства нужно не потерять доверие 137 тысяч американцев, занятых в сталилитейной промышленности. В противном случае возможны протесты и проигрыш на выборах. С другой стороны, некоторые бизнес-предприятия, и так пострадавшие от пандемии, не хотят переплачивать за сталь. Их с выгодой для себя поддерживают производители стали в Европе и Китае. Первые являются традиционными партнерами в политике, вторые предлагают низкие цены.
Какое бы решение не было принято, оно затронет более шести миллионов рабочих, производящих продукты из стали и алюминия, заключили авторы статьи.
После событий в Афганистане, Трамп заявил, что США были унижены на мировой арене после ухода из страны. Он отметил, что «союзники не будут смотреть на США так, как раньше».