В Великобритании рассказали, какую «головную боль» Трамп оставил Байдену

Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден смог изменить политику своего предшественника Дональда Трампа по многим вопросам. Тем не менее один из них остался со времен предыдущего президента нерешенным — тарифы на сталь, передает газета express.co.uk.

По мнению авторов статьи, Байден «испытывает давление» со стороны некоторых бизнесменов США и иностранных партнеров. Они хотят, чтобы тот отменил протекционистскую меру бывшего президента, которая делает иностранную сталь дороже.

В издании отметили, что новому главе государства нужно не потерять доверие 137 тысяч американцев, занятых в сталилитейной промышленности. В противном случае возможны протесты и проигрыш на выборах. С другой стороны, некоторые бизнес-предприятия, и так пострадавшие от пандемии, не хотят переплачивать за сталь. Их с выгодой для себя поддерживают производители стали в Европе и Китае. Первые являются традиционными партнерами в политике, вторые предлагают низкие цены.

Какое бы решение не было принято, оно затронет более шести миллионов рабочих, производящих продукты из стали и алюминия, заключили авторы статьи.

После событий в Афганистане, Трамп заявил, что США были унижены на мировой арене после ухода из страны. Он отметил, что «союзники не будут смотреть на США так, как раньше».