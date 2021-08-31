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Лидеры «Талибана»* получили ключевые посты в правительстве Афганистана

Иван Юминов

В мире
Лидеры «Талибана»* получили ключевые посты в правительстве Афганистана
Фото: Pixabay

Три лидера радикального движения «Талибан»* заняли ключевые посты в новом правительстве Афганистана.

Министром иностранных дел стал глава политического офиса движения, мулла Абдула Гани Барадар. Сын одного из лидеров движения Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел, а сын основателя «Талибана»* Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны, отмечает News.ru.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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