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Родителям рассказали, как помочь ребенку с домашним заданием

Юлия Брагина

Общество
Родителям рассказали, как помочь ребенку с домашним заданием
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Родители не должны постоянно наблюдать за ребенком, который делает домашние задания. Вместо этого ему необходимо привить правильные привычки. Об этом рассказали психолог Наталья Искра и учитель Александр Снегуров.

Главное правило заключается в том, чтобы показать, как нужно организовывать время. Родители только дают своему чаду алгоритм, действуя по которому, он сможет справиться с заданием сам, пояснили эксперты.

— Надо постараться дать какую-то модель выполнения задания, и ребенка пустить по налаженным рельсам. Выполнение каждого задания принесет все-таки вред. Родители должны участвовать в выполнении, но не от и до. Должны пояснять, что сложного в задании, разъяснять, как делать, а дальше ребенок должен постараться сам выполнить, — отметил Снегуров.

Если ребенок что-то не успевает, лучше отдать приоритет заданиям по более важным предметам, отложив поделки и раскраски. Сидеть рядом нужно только с самыми младшими школьниками, например, когда те заполняют прописи, отмечают специалисты.

Помощь детям в основном требуется с первого по третий класс. Проблемы в более позднем возрасте говорят о недостаточной мотивации к учебе, которую поможет вернуть психолог, передает Ireactor.

— Есть дети, которые не готовы к школе. К сожалению, наша система обучения единая. Ребенка до восьми лет должны обязательно отправить в школу, а он еще не готов к обучению. Здесь задача стоит, как ему дать «доиграть», чтобы он мог учиться. Потому что он учиться не может, не потому что не хочет, а он просто еще не готов, — пояснила Искра.

За некоторые «детские шалости» родителям школьников могут грозить серьезные штрафы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала правовой эксперт юридической компании Александра Хохлова.

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