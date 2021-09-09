Московские городские службы перешли в усиленный режим работы ко Дню города

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Усиленный режим ввели для работы предприятий и компаний Комплекса городского хозяйства в Москве в преддверии Дня города. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что в городе организовали круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

Петр Бирюков рассказал, что в настоящий момент полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур круглосуточно дежурят на улицах Москвы. Городские службы готовы быстро и качественно устранить нештатную ситуацию на объектах жизнеобеспечения столицы.

При этом заммэра добавил, что на особый контроль поставлена работа электросетевых объектов. Здесь тщательно следят за соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

— В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, — подытожил Петр Бирюков.

В субботу, 4 сентября, заместитель мэра Москвы рассказал, что все водохранилища столичной системы, несмотря на жаркое лето, наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города. Петр Бирюков подчеркнул, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной.