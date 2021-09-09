Владимир Ефимов сообщил, что помещение в доходном доме на Кузнецком мосту выставили на торги

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Москва выставила на торги помещение в доходном доме М. В. Сокол на Кузнецком мосту в Центральном административном округе (ЦАО). Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, каждый год столица предлагает инвесторам купить помещения на торгах. Например, с начала 2021 года бизнесмены приобрели у города 320 таких объектов.

— Сейчас на конкурс выставлен примечательный лот: коммерческие площади в доходном доме М. В. Сокол по адресу Кузнецкий мост, дом 3, строение 2. Это здание входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Стартовая цена на конкурсе — 21,9 миллиона рублей, — заявил заместитель мэра.

Он подчеркнул, что в таком конкурсе могут участвовать лишь объекты культурного наследия. Итоговая стоимость помещения назначается в ходе торгов, однако каждый претендент имеет право сделать предложение о цене только один раз. Предложивший наибольшую стоимость инвестор объявляется победителем торгов.

Здание на Кузнецком мосту возвели в 1903 году по проекту архитектора Ивана Машкова. Изначально дом строили для столичной домовладелицы Марии Сокол.

— Объект может быть использован новым владельцем по собственному усмотрению. Но любые работы в здании возможно проводить только по согласованному Департаментом культурного наследия города Москвы проекту и под контролем специалистов ведомства, — подытожил Владимир Ефимов.

В воскресенье, 5 сентября, московские власти выставили на торги помещение, расположенное в жилом доме Наркомтяжпрома.