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Москвичей пригласили на акцию в поддержку животных из приютов «В добрые руки»

Виктория Сикерина

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Москвичей пригласили на акцию в поддержку животных из приютов «В добрые руки»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Тверской бульварКарта всех событий

Акция «В добрые руки» совместно с фондами помощи животным пройдет в столице на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября текущего года. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В мероприятии примут участие благотворительные организации «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и многие другие.

— Специалисты и волонтеры проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними, — отметила заммэра столицы.

Посетить занятия можно будет с 15:00 до 19:00 в будние дни и с 12:00 до 19:00 в выходные.

Наталья Сергунина добавила, что в рамках акции каждый день с 11:00 до 19:00 будет работать специальная зона, где гости смогут пообщаться с ищущими дом животными и, возможно, приютить кого-то из них.

При этом для посетителей с домашними питомцами тоже организуют активности. Например, в рамках проекта на кинологической площадке обучат основам дрессировки, а в зоне груминга сделают укладку или процедуру по уходу за ушками и коготками.

Заместитель мэра Москвы рассказала, что на площадке мероприятия будет работать городской комитет ветеринарии. Здесь можно будет получить консультацию врача по уходу за животными и их кормлению.

В понедельник, 6 сентября, Наталья Сергунина сообщила, что с 25 по 27 сентября в столице проведут больше 200 бесплатных экскурсий, приуроченных ко Всемирному дню туризма.

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