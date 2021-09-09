Москва станет первой европейской столицей, где введут беспилотное такси

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Москва станет первой в Европе столицей, где начнут ездить беспилотные такси. Их запуск в тестовом режиме «Яндекс» планирует уже этой осенью, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

— Вопрос развития беспилотных транспортных средств широко обсуждается во всех развитых странах. В мире насчитывается уже около 3 тысяч беспилотных автомобилей, и Москва станет первой в Европе столицей, которая запустила беспилотное такси, — цитирует пресс-служба главу ведомства Максима Ликсутова.

По его словам, главная задача— обеспечить полную безопасность пассажиров при внедрении этой технологии. Такое указание департаменту дал мэр Москвы Сергей Собянин. Введение беспилотного такси произойдет только после того, как эксперты убедятся в его выполнении, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что компания «Яндекс» планирует начать тестирование беспилотных такси уже этой осенью. Она ожидает одобрения соответствующего правового режима. Возить пассажиров беспилотные автомобили будут в ограниченном районе — в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Чтобы стать участником тестирования и доехать на такси без водителя, необходимо подать заявку на сайте.