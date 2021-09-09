Почти 100 тысяч преступлений зафиксировали в Москве с начала года

Фото: Пресс-служба Госдумы

С начала года в Москве зафиксировали 95 905 преступлений, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 1,1 процента. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 7 сентября.

Больше всего преступлений зафиксировали в ЦАО — 13 760, ВАО — 11 981, а также в ЮВАО — 9928. При этом данные показывают, что стремительнее всего число нарушений закона снизилось в ЮАО — на девять процентов, в ЗАО — на 6,3 процента, а также в ЮЗАО — на 4,8 процента.

Количество преступлений на улицах снизилось за обозначенный период на 2,8 процента, а в общественных местах — на 4,2 процента. В тоже время число преступлений с использованием информационных технологий выросло на 12,1 процента.

Кроме того, с начала года на 26,9 процента снизилось число разбоев, на 26,3 процента грабежей, а также на 34,5 процента квартирных краж.

Помимо этого, прокуратура зафиксировала 398 нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Из них 92 случая привели к смертельному исходу, заключила Нефедова.