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Депутат ГД Ирина Белых: От сердца юных москвичей — дань памяти подвигу Ленинграда

Павел Гриднев

Общество
Депутат ГД Ирина Белых: От сердца юных москвичей — дань памяти подвигу Ленинграда
Фото: Ольга Крылова

9 сентября прошла презентация уникальной книги «Память блокады», созданной по инициативе депутата ГД Ирины Белых, куратора общегородского патриотического образовательного проекта «Мой район в годы войны».

172 пронзительные, трагичные, но полные мужества страницы. 71 рассказ о подвигах простых горожан, кропотливо собранный и записанный от руки участниками проекта, 344 детских рисунка, созданных на основе впечатлений об услышанном. Книга, написанная о силе духа, героизме и несокрушимой вере в Победу жителей Ленинграда.

— Эта книга — дань памяти юных москвичей, участников проекта, подвигу Ленинграда. Мы начали работу над Книгой в апреле этого года: волонтеры, ученики московских школ, студенты проводили встречи с блокадниками, слушали и записывали их воспоминания о жизни в осажденном Ленинграде. Все истории проиллюстрированы детьми — учениками столичных школ. И сегодня, в дни 80-летия начала блокады, мы показали авторам и участникам проекта, и всему миру, что такое Память. Память о героизме, о подвигах и силе духа ленинградцев. И это очень важно, ведь именно на сегодняшних школьниках, молодых ребятах лежит большая ответственность: сберечь и передать историческую память следующим поколениям, — сказала Ирина Белых.

Волонтеры, участники проекта, особо подчеркивали, что возможность личного общения с людьми, пережившими блокаду, навсегда изменила их представление об истории Великой Отечественной войны:

— Я никогда лично не общался с блокадниками, и этот проект подарил мне такую уникальную возможность. Когда напротив тебя сидит человек и рассказывает тебе о своем детстве, которое прошло под бомбежками, сердце холодеет. История перестает быть строчками, цифрами, сводками, ты начинаешь чувствовать ее душой. И «Блокада Ленинграда» для меня уже не параграф в учебнике, а боль и трагедия, к которойприкоснулся я сам. И это для меня много значит, — рассказал Михаил Мещеряков, один из участников проекта.

Экземпляры Книги уже переданы в дар Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда, музею-заповеднику «Прорыв блокады Ленинграда», в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. А также лично Председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину, который отметил особый вклад депутата ГД Ирины Белых в дело сохранения исторической памяти. В октябре этого года планируется передача экземпляров издания в школьные библиотеки, музеи и ветеранские организации Москвы.

— Для меня самое главное, что мы показали всему миру, что такое память, память о блокаде. Как бережно, трогательно и чутко к ее сохранению подошли наши юные москвичи. И я верю, что нить памяти, которая связывает поколения, будет такой же бесконечной, как Георгиевская лента — символ нашей Победы, — сказала парламентарий.

Ранее иллюстрации к Книге были внесены в Реестр рекордов России и международную книгу рекордов как самая протяженная композиция детских рисунков, посвященных блокаде Ленинграда.

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