Концерты и ночные прогулки: ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню города

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ в честь грядущего Дня Москвы 11 и 12 сентября будет представлена праздничная программа. Концерты, кинопоказы, лекции, экскурсии, ночные прогулки и еще много увлекательных занятий ждут гостей выставки в эти дни.

Большинство из них будут бесплатными, но требующими предварительной регистрации. На некоторые мероприятия необходимо заранее приобрести билет. На территории продолжают действовать эпидемические меры из-за пандемии коронавируса, поэтому перед посещением выставки стоит ознакомиться со всей необходимой информацией на сайте ВДНХ. Там же будет и полное расписание всей программы.

Выставка станет одной из нескольких площадок для запуска праздничного фейерверка. Его можно увидеть 11 сентября в 21:00.

В этот же день в Зеленом театре с 12:00 до 22:00 пройдет большой концерт современной музыки. Его разделили на три части. Для каждой из них необходимо предварительно зарегистрироваться. Кроме того, концерт весь день будут транслировать на большом экране, установленном на Центральной аллее ВДНХ.

Гостей к себе зовут и национальные павильоны. Например, в павильоне «Армения» в 15:00 состоится выступление танцевального коллектива «Арарат».

«Робостанция», «Детское посольство», «Союзмультпарк», Музей кино, павильон «Рабочий и колхозница» и центр славянской письменности «Слово» подготовили интересные мероприятия для гостей выставки. Танцы с Шапокляк и котом Матроскиным на тематической дискотеке, интересные мастер-классы, экскурсии — каждый найдет для себя занятие, которое сделает грядущий праздник незабываемым.

После насыщенных праздничных дней ВДНХ предлагает занять еще и ночи. Прогулка «Огни Москвы — огни ВДНХ» начнется в субботу и воскресенье в 20:00. Для посещения нужно заранее зарегистрироваться.

Посетителей также ожидает «Москвариум», Музей транспорта Москвы, а также Музей кукол. Кроме того, на выставке работают 35 площадок фестиваля «Цветочный джем». На них посетители даже смогут вырастить свой мини-сад, передает официальный сайт мэра Москвы.