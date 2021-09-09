Евгений Нифантьев: У нашей вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне

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Российская вакцина «Спутник V» может стать популярной на мировом уровне. И для ее продвижения необходимо привлекать лидеров общественного мнения, которые смогут донести правдивую информацию о данной отечественной разработке. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в рамках круглого стола.

— Когда мир внезапно охватила пандемия, мы первыми создали вакцину, которая позволила сохранить жизни наших сограждан и жителей других стран. Многие уже признали, что наша вакцина — самая эффективная и безопасная в мире. Уверен, что у нее есть все шансы стать популярной на мировом уровне для защиты здоровья населения стран.И с ней будет ассоциироваться наша страна, — отметил Евгений Нифантьев.

Для этого, по его словам, сегодня необходимо привлекать людей с инновационным мышлением, лидеров общественного мнения.

— В этом могут помочь представители самых разных профессий — ученые, врачи, журналисты. Важно не забывать, что борьба с пандемией — это совместная ответственность государств с сильной научной базой. И задача России здесь — сделать все возможное для защиты населения тех стран, у которых нет таких ресурсов, — подчеркнул Нифантьев.

Ранее он отметил, что вакцинация на сегодняшний день — единственный способ побороть Covid-19. При этом никакая прививка не может дать стопроцентных гарантий, что человек не заболеет. Но она дает гарантию, что течение болезни не будет тяжелым.

По мнению председателя общественной организации Ксении Шляминой, в вопросах продвижения отечественной вакцины на мировом рынке важно донести информацию о реальных результатах действия прививки.

В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в рамках всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.