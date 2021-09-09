Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки отметил юбилей

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В этом году Центру социальной адаптации имени Е. П. Глинки исполняется 25 лет. О работе этого учреждения «Вечерней Москве» рассказала Людмила Митрюк, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

— Людмила Викторовна, центр оказывает несколько видов услуг. Какие из них стали наиболее востребованными за годы работы и в 2021 году?

— В сентябре 1996 года в Москве открылся Дом ночного пребывания «Люблино». Здесь оказывалось 10 базовых услуг. Дальше учреждение стало развиваться: добавлялись новые услуги, отрабатывались практики успешной ресоциализации человека. Стало понятно, на какие услуги есть запрос. Людям нужен был не только ночлег и питание, нужна была сильная команда профильных специалистов: юристов, психологов, врачей, специалистов по социальной работе. В 2012 году был взят курс на проактивный подход: было открыто отделение «Социальный патруль». Чтобы бездомные люди могли быстрее получить помощь, были закуплены специальные машины.

Ведь у многих наших подопечных проблемы со здоровьем, есть маломобильные граждане. На машинах мобильные бригады в составе с социальными работниками стали выезжать в город: привокзальные территории, парки, скверы — места, где чаще всего можно встретить бездомных людей. Этот кейс оказался востребованным не только среди самих попавших в беду, но и среди общества: обычные люди стали звонить по телефонам диспетчерской патруля. Сообщать о том, что видят бездомного человека и хотят ему помочь. Только за последние пять лет в диспетчерскую службу поступили более 25 тысяч звонков. А с марта мы подключили диспетчерскую к единой службе 112, чтобы было легче запомнить номер и набрать его, когда видишь бездомного человека.

Программа ресоциализации для тех, кто готов начать новую жизнь, тоже достаточно востребована. За последние пять лет ее прошли более пяти тысяч людей. Сегодня в центре и его филиалах 900 мест, предоставляется 44 вида самых разных услуг. Из самых востребованных можно выделить ночлег, питание, медицинскую помощь. Всего за последние пять лет мы оказали более 5,5 миллиона услуг. Специалисты также помогают восстановить документы, оформить инвалидность и социальные выплаты, найти родственников, оказывают психологическую и юридическую помощь, а жителям других регионов — вернуться домой.

— Какие новые мероприятия планирует организовать центр для бездомных в ближайшее время?

— Мы работаем по новым стандартам. В первую очередь проактивный подход, когда мы сами предлагаем помощь бездомным людям. Ведь очень многим людям на улице зачастую стыдно обращаться за помощью: им неудобно перед близкими людьми за свой внешний вид и образ жизни, а к посторонним людям обращаться еще сложнее. Второе очень важное изменение — модернизация нашего учреждения. В этом году мы начали серьезный ремонт, продумали дружелюбный интерьер, закупили новые кровати для подопечных, обновили медицинский кабинет, кабинеты психологов и соцработников, комнаты временного пребывания для тех, кто готовится к зачислению в стационар и многое-многое другое.

Ремонт — это не только про внешний комфорт, он несет и важную рациональную составляющую: благодаря модернизации приемного отделения нам удалось продумать помещение для маломобильных граждан, теперь здесь могут одновременно разместиться до 60 человек.

— В центре также есть отделение стационарного пребывания. Сколько сейчас там постояльцев? Как долго в среднем бездомные там пребывают?

— Сейчас в стационарном отделении находятся около 500 человек. На ночлег ежедневно приходят до 170, зимой — вдвое больше. Кому-то достаточно разовых услуг, а кто-то хочет и готов изменить свою жизнь. Для них мы составляем индивидуальную программу ресоциализации. В среднем, как правило, договор с центром заключается на полгода, иногда — на год, иногда — больше. Все индивидуально — в зависимости от проблем. За это время человеку восстанавливают документы, помогают оформить социальные выплаты, инвалидность, пенсию — в зависимости от ситуации найти работу. С ним работают юристы, психологи и специалисты по социальной работе.

Главная задача — помочь выйти из трудной ситуации, а так как каждая ситуация уникальна, то и сроки программы могут меняться.

— Планируются ли совместные проекты с НКО в ближайшее время?

— Сегодня в ЦСА аккумулированы лучшие практики работы с бездомными совместно с некоммерческим сектором. Мы в постоянном контакте с коллегами из профильных НКО. На сегодняшний день мы заключили соглашения с 29 организациями, то есть почти со 100 процентами НКО в Москве, которые в принципе занимаются темой бездомных людей. Для нас важно быть в диалоге, поскольку в первую очередь наше взаимодействие позволяет ускорить процесс ресоциализации человека и сделать помощь людям более эффективной. Волонтеры работают с нашими подопечными: помогают купить билеты домой, если человек из другого города, найти родственников, собирают теплую одежду и обувь, проводят досуговые мероприятия и так далее. Мы поддерживаем такие НКО: в 2020 году в рамках конкурса «Москва — добрый город» НКО по работе с бездомными гражданами получили более 21 млн рублей от города. Благодаря этому удалось расширить спектр услуг для бездомных людей. Мы постоянно встречаемся с коллегами и обсуждаем совместные проекты. Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки продолжает оставаться дискуссионной площадкой для выработки эффективных программ помощи, связанных с возвращением бездомных людей к нормальной жизни.

— Помогает ли центр лечить бездомных от коронавируса?

— Для проживающих в Центре социальной адаптации им. Е. П. Глинки мы организовываем выездную вакцинацию или сопровождаем желающих в медицинских учреждениях. Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр. Сейчас из проживающих в ЦСА и не имеющих противопоказаний, провакцинировано почти 86 процентов человек. Остальным будет сделана прививка в ближайшее время. С подопечными регулярно проводятся беседы о важности вакцинации. С марта 2020 года в приемном отделении Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки и пунктах оказания срочной социальной помощи всем бездомным гражданам бесконтактно измеряют температуру.

В случае необходимости сотрудники незамедлительно вызывают скорую помощь, которая может госпитализировать бездомного человека и без документов. Город помогает всем москвичам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: людям с инвалидностью, семьям с детьми, пенсионерам и другим категориям граждан. Бездомным требуется особое внимание. Это также люди, оказавшиеся в трудной ситуации, и им необходима поддержка.

Задача города помочь им вернуться к полноценной, нормальной жизни. Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки уже 25 лет помогает бездомным людям решать их проблемы: кому-то в возвращении домой, восстановлении документов, оформлении инвалидности или получении социальных выплат, поиске работы, а кого-то поддерживает психологически, предоставляет ночлег и питание. Большинству бездомным требуется комплексная социальная помощь, которую и предоставляют сотрудники центра социальной адаптации. И здесь важен как индивидуальный подход к каждому, так и мотивация самого человека наладить свою жизнь и изменить судьбу.