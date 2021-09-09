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Названы самые безопасные районы Москвы

Иван Юминов

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Названы самые безопасные районы Москвы
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Зеленоград, ТиНАО и СЗАО являются районами Москвы, где зарегистрировали меньше всего преступлений с начала года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 8 сентября.

— За восемь месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 95 505 преступлений. По округам Москвы... СЗАО — 8343 (+15,1 процента), Новая Москва — 4111 (+1,1 процента), Зеленоград — 2283 (+3,8 процента), — рассказала представитель ведомства.

Больше всего преступлений зафиксировали в ЦАО — 13 760, ВАО — 11 981, а также в ЮВАО — 9928. При этом данные показывают, что стремительнее всего число нарушений закона снизилось в ЮАО — на девять процентов, в ЗАО — на 6,3 процента, а также в ЮЗАО — на 4,8 процента.

Всего с начала года в городе зафиксировали 95 905 преступлений, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 1,1 процента. Количество преступлений на улицах снизилось за обозначенный период на 2,8 процента до 19 382, а в общественных местах — на 4,2 процента до 33 137.

Кроме того, с начала года на 26,9 процента снизилось число разбоев — 231, на 26,3 процента до 1198 — грабежей, а также на 34,5 процента до 319 — краж из квартир. Прокуратура зафиксировала 398 нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Из них 92 случая привели к смертельному исходу.

8 сентября Нефедова также рассказала, что с начала года в Москве зафиксировали 38 169 преступлений с использованием информационных технологий, что на 12,1 процента выше аналогичного показателя за прошлый год. Мошенники стали чаще получать доступ к онлайн-банкам москвичей, используя ссылки на поддельные страницы аутентификации, дублирующие официальные сайты банков.

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