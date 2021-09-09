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Названы самые криминальные районы Москвы

Илья Ашуров

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Названы самые криминальные районы Москвы
Фото: Вечерняя Москва

За восемь месяцев текущего года в столице зарегистрировали порядка 96 тысяч преступлений. Это почти на три тысячи меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Какие районы города стали самыми опасными и какие преступления совершались чаще всего, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Один из самых безопасных городов

С января по август 2021 года в столице совершено 95 905 преступлений, что на 1,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

— В столице за восемь месяцев текущего года на 34,5 процента меньше совершено квартирных краж, на 29,7 процента — хищений транспортных средств, на 27,1 процента — разбоев, на 26,3 процента — грабежей, — рассказала Нефедова.

По ее словам, при координирующей роли прокурора установлены лица, причастные к совершению более чем 25 тысяч преступлений.

Преступность на удаленке

На территории Москвы расположено большое число банковских учреждений. Поэтому, несмотря на общее снижение преступности, в городе выросло количество тяжких преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий: их стало на 2 тысячи больше.

В столице участились случаи неправомерного доступа к онлайн-банку. Мошенники используют ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, дублирующую официальный сайт, где также требуется ввести логин и пароль.

— В связи с этим в прокуратуре города создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, с участием правоохранительных органов. В заседаниях рабочей группы по обсуждению путей пресечения нового вида преступности принимает участие также руководство межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу Центрального федерального округа, — отметила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры.

Районы-лидеры

Больше всего преступлений с начала года было совершено в Центральном административном округе Москвы (13 760). В тройку самых криминальных также вошли Восточный административный округ и Юго-Восточный административный округ. Там зарегистрировано 11 981 и 9928 преступлений соответственно.

— Это связано с тем, что большинство банков зарегистрировано на территории ЦАО. Другие два округа (Южный и Юго-Восточный) — одни из наиболее густонаселенных в столице, — пояснила Нефедова.

Меньше всего преступлений совершено в Зеленограде: 2283. Чуть больше преступлений зарегистрировано в Новой Москве (4111) и Северо-Западном административном округе (8343).

В целом по Москве каждое третье преступление совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

— Раскрываемость преступлений улучшилась. Позитивные изменения стали следствием успешной реализации в столице программ по противодействию преступности. Не первый год доказывает свою эффективность активно развивающаяся система «Безопасный город». Также положительное влияние на криминогенную обстановку оказала и продуманная координационная работа прокуроров, — подчеркнула Нефедова.

Ранее «ВМ» разбиралась в том, как выглядит типичный московский преступник, какие люди способны на обман, убийство и насилие, а также в том, как обезопасить себя от злоумышленников.

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