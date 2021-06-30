Без дохода и «вышки»: как выглядит типичный московский преступник

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Каждый день в стране совершаются преступления разного характера — от легких до самых тяжких. И столица не является исключением. Как выглядит типичный московский преступник, какие люди способны на обман, убийство и насилие, а так же, как обезопасить себя от злоумышленников, разбиралась «Вечерняя Москва».

Московский преступник

Социальный портрет преступности за 2020 год можно найти на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры. Согласно ему, в столице чаще всего преступления совершают наши соотечественники: почти 80 процентов деяний приходится на россиян. В основном идут на противозаконные действия мужчины. Так, в прошлом году сильный пол с российским паспортом совершил почти 20,5 тысячи нарушений закона, а женщины — чуть более четырех тысяч.

Кроме того, основная часть злодеяний совершена лицами без постоянного источника дохода. Меньше всего преступлений как среди мужчин, так и среди женщин приходится на госслужащих, предпринимателей без юрлица и безработных.

Если рассматривать преступников по уровню образования, то в основном они имеют начальное и основное общее образование. Несколько реже преступают закон граждане с высшим образованием и средним профессиональным. А еще реже — со средним общим.

Что касается возраста правонарушителей, то в основном он вписывается в рамки от 30 до 49 лет. Реже совершают преступления мужчины и женщины в возрасте от 18 до 29 лет. Затем по количеству деяний идут лица старше 50 лет. А вот подростки от 14 до 17 лет — самые законопослушные.

В итоге, если собрать единый образ преступника, то это — русский мужчина без постоянного источника дохода, получивший образование только в школе, в возрасте от 30 до 49 лет.

Совершение преступлений гражданами определенного пола, возраста или с уровнем образования — проблема социального плана, а не психиатрии, уверен врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев. На противоправные действия, по его словам, чаще идут люди со здоровой психикой.

— Так сложилось, что в этой социальной возрастной группе шанс совершить преступление выше. Более старые не совершают, видимо, уже сидят. А более молодые либо боятся, либо выращены в других условиях. А те люди, которые в этом возрасте (от 30 до 49 лет — прим. «ВМ»), более склонны совершать преступные деяния. Социальный фактор нужно отслеживать, а не психиатрию, — добавил эксперт.

По его словам, нарушают закон люди, которые готовы пойти на преступление ввиду воспитания или влияния окружающей среды. Гилев посчитал, что на уровне государства нужно исследовать и пытаться понять причины, почему люди в том или ином возрасте, с тем или иным образованием совершают большее количество преступлений: возможно, они чем-то недовольны, хотят по-другому жить, получили неправильное воспитание.

Врач отметил, что половая принадлежность преступников также является социальным фактором: пол — только медицинский критерий. Он указал, что если девочку воспитывать как мальчика, то и во взрослом возрасте ее поведение будет мужским. Тот же обратный метод можно примерить и на воспитание мальчиков.

— Там, где полоролевые различия крайне выражены, там преступления будут больше совершать мужчины. Если был бы матриархат, то больше совершали бы женщины, — добавил эксперт.

Причина — следствие

Единый образ преступника собрать нереально и неправильно, сказал в беседе с «ВМ» бизнес-профайлер и физиономист Алексей Крутилин. По его словам, разные люди совершают разные преступления: «всех под одну гребенку объединять нельзя».

— Если мы говорим о разных криминальных действиях, направленных в отношении личности, то мошенники — это одни люди, убийцы — другие, насильники — третьи, — сказал эксперт.

Физиономист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов отметил, что разные виды преступлений совершают люди с разными психологическими особенностями. Единственное, что объединяет всех нарушителей, — готовность преступать закон и отсутствие совести.

Вопрос решимости на деяние зависит и от ценностей граждан или от коридора допустимости: на что преступник готов пойти, чтобы получить желаемое. Ценности незнакомца, как и предрасположенности, определить на взгляд сложно.

— Единственное, что мы можем исследовать, — это поведение. Тактические факторы. Если человек пытается лишить вас времени на принятие решения — говорит, что вам нужно что-то сделать срочно, прям сейчас, это, скорее всего, мошенник, — сказал эксперт.

Мошенники

По словам Павлова, когда человеку нужно принимать решение быстро, у него действует автоматизм. Мозг работает по двум моделям: пилот и автопилот. И когда включается автопилот, есть высокий риск оказаться обманутым.

Одним из самых распространенных видов преступлений на сегодняшний день является мошенничество. Преступники вводят в заблуждение людей, которые добровольно отдают злоумышленникам свои сбережения, права или имущество. Как показывает статистика, чаще всего на уловки попадаются пожилые или доверчивые люди.

Если к гражданину на улице подходит незнакомец и пытается лишить времени на принятие решения по какому-либо вопросу, сначала нужно взять паузу, подумать, взвесить ситуацию и разобраться в ней.

— Всегда есть время на раздумье, — подчеркнул собеседник Павлов.

Затем, если собеседник настаивает на решении, попросить его предъявить документы и сообщить номер телефона. Если он отказывается, ему стоит сообщить о намерении обратиться к полицейским, которые помогут разобраться в ситуации.

По словам Крутилина, мошенники — это хорошие и профессиональные психологи. Они видят людей насквозь. Для того чтобы научиться не попадаться на уловки злоумышленников, человек уже должен иметь негативный опыт общения с ними. Как бы гражданину ни объясняли схемы работы обманщиков, пока он хоть раз не станет их жертвой, он будет несерьезно воспринимать всю тяжесть возможных для него последствий от общения с ними.

— У каждого человека есть своя граница, которая позволяет ему задуматься, почему так произошло и как ему с этим бороться. Мошенники — хорошие психологи, которые могут заболтать человека, ему не дают возможности выбрать, обдумать, — сказал эксперт.

Если злоумышленники звонят по телефону и пытаются подтолкнуть на приобретение чего-то или на перевод денег, нужно не стесняться и задавать им встречные вопросы. Если обман происходит вживую, нужно понимать, что преступники будут давить не только на время, но и на эмоции, которые им необходимы. Зачастую обманщики пытаются посеять в жертве страх, с помощью которого управлять ею легче, нежели гневом или агрессией.

Личные границы

Как отмечает Павлов, у каждого из нас есть зона личного комфорта, в которой среди других людей мы чувствуем себя в безопасности. Однако если человек едет в довольно свободном вагоне метро, а к нему на расстояние меньше чем от локтя до кончиков пальцев подходит незнакомец и нарушает зону личного комфорта, то это повод задуматься о безопасности.

— На расстоянии в метр друг от друга мы можем считывать поведение человека. На расстоянии от локтя до кончиков пальцев сделать это уже проблематично. А если он подходит на еще меньшее расстояние, то мы уже не можем следить за его движениями, — сказал собеседник «ВМ».

Также он отметил, что не только мошенники могут использовать нарушение личных границ, чтобы ввести жертву в напряжение, смутить и не дать ей свободу для действий, но также и воры, и насильники.

По словам Павлова, немаловажно прислушиваться к себе и своему внутреннему ощущению от человека, который находится рядом. Природа вложила в нас механизмы, которые безошибочно считывают других людей.

— Мы сканируем людей, мозг обрабатывает информацию и выдает нам результат. Поэтому нужно доверять себе и своим ощущениям, — отметил физиономист.

Убийцы

Не каждый из людей является потенциальным убийцей. Определить визуально, кто способен на тяжкое преступление, невозможно. Но есть несколько психологических качеств, которые влияют на поведение человека и повышают вероятность его спонтанных неконтролируемых действий. Для совершения такого преступления человек должен быть способным переступить через базовую потребность. А она заключается в желании жить, рассказал Павлов.

— Лишить жизни другого человека противоестественно для нашего общества. Для некоторых этнокультурных групп это и сейчас норма. Но не для современных россиян. Для совершения такого действия необходимо сочетание как минимум трех элементов в психике человека, — сказал он.

Некоторые убийцы идут на преступление спланированно. В этом случае — глубокое искажение на уровне ценностного поля. Большая же часть убийств, избиений, изнасилований и хулиганств совершаются спонтанно. Таким людям свойственно присутствие в личности нескольких значимых элементов. Первый из них — способность на поступок. У таких людей есть внутренний заряд на перешагивание через важнейшую социальную издержку — «не убий».

— Он должен иметь не столько сильную волю, сколько ударность — возможность совершить поступок. Люди, совершающие подобные вещи, чаще бывают с высокими челюстями. В животном мире — это ударный механизм, защита и нападение. Люди спонтанные, жесткие, прямолинейные и агрессивные часто имеют высокую челюсть, — отметил физиономист.

Кроме того, эти люди имеют сильно выражены волевые желваки, которые являются показателем высокой невротизации. Если человек много нервничает, он часто неконтролируемо сжимает зубы, вследствие чего появляются волевые желваки.

— Когда человек по жизни преодолевает трудности через прямое противостояние, он делает это сцепив зубы. В животном мире преодолевать трудности — значит, грызть, кусать и так далее, — отметил эксперт.

Еще одним элементом, свойственным убийцам, является скошенный лоб. Когда теменные зоны уплощены, это означает, что человек очень спонтанный и импульсивный. В итоге сочетание трех ярких элементов в личности может предполагать ее непредсказуемую агрессию.

— Мы не говорим, что этот человек убийца. Он склонен к спонтанным проявлениям. А где спонтанные, эмоциональные проявления, там высокая вероятность аффекта, — добавил собеседник издания.

Воры

Крутилин отметил, что воры наиболее активно действуют в час-пик. Поэтому при проезде на транспорте важно помнить, что личные вещи не должны находиться в задних карманах одежды, а сумку нужно держать перед собой, прикрыв руками.

— Если сумки нет, все личные вещи должны находиться в передних карманах, — отметил эксперт.

Также карманники редко работают в одиночку. Группа воров обычно обступает жертву и начинает создавать искусственную «раскачку» из стороны в сторону. Два-три человека отвлекают внимание жертвы на себя, а один, который остается незаметным для пострадавшего, ворует.

Насильники и маньяки

Люди, у которых нет эмотивной черты в характере, присущей другим, нередко являются маньяками. Определить их визуально не получится: никакого киношного образа. Маньякам свойственно спокойное поведение и улыбчивое даже тогда, когда это несвойственно ситуации, рассказал физиономист Крутилин.

— Маньяки нападают, как правило, там, где мало людей. Лифт, лесополоса. Те люди, которые любят ранние пробежки в парках и ценят свою жизнь, не должны бегать в наушниках. Нужно иметь некое критическое мышление, понимать, в каком мире мы живем и что в любую секунду можно подвергнуться ситуации, которая может закончиться трагически, — сказал собеседник «ВМ».

Он отметил, что это же правило касается и подъездов, и лифтов, и других замкнутых пространств, где может совершиться преступление. Поэтому нужно прислушиваться к внутреннему голосу и отказываться от поездки, например, в лифте с незнакомцем. Физиономист подчеркнул, что если смотреть на людей с открытыми глазами, то потенциальных насильников и маньяков все же можно обнаружить.