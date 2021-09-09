Рафик Загрутдинов: Жилой дом по программе реновации в Царицыно готовится к вводу

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

«В районе Царицыно по адресу улица Кантемировская владение 27 в сентябре введут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершаются работы по внутренней отделке, идет благоустройство территории», — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

5-ти секционный жилой дом состоит из двух 6-ти этажных секций и трех секций переменной этажности, объединенных подземной автостоянкой. Сообщение подземной автостоянки с жилым домом осуществляется посредством лифта.

При отделке фасада жилого дома применены навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом коричневого и темно-коричневого цветов. Эти традиционные тона, создающие эффект использования природных материалов – камня и дерева, будут скомбинированы с дополнительными оттенками темно-песочного, светло-песочного и белого цветов. На фасадах установлены короба для кондиционеров.

Всего здесь предусмотрено 266 квартир (однокомнатных — 31, двухкомнатных — 206, трехкомнатных — 29) Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи домов - нежилые и предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В зданиях установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома обустроят три детские игровые площадки с современными качелями и горками. Для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья.