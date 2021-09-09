В Крыму оценили планы Украины ввести санкции из-за Керченского моста

Фото: most.life/Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Намерение украинских властей ввести санкции из-за строительства Крымского моста являются «примером мракобесия». Подобную точку зрения высказал председатель комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, политика Киева «пропитана безумием» и не отличается изобретательностью. В то время как Крым развивается, руководство Украины думает лишь о том, как навредить региону, предпринимая все новые «тщетные попытки».

— Все их действия — все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить, — заявил Гемпель.

8 сентября украинское правительство предложило Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции против 24 юридических и физических лиц, которые участвовали в возведении моста через Керченский пролив, передает РИА Новости.

20 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой. По его словам, страны НАТО, Украина, Грузия и Молдавия должны разработать новую стратегию на Черном море. В том случае, если ее не будет, Россия сможет «доминировать в черноморских водах, как это происходит в настоящее время в Азовском море».

Крымский мост (его также называют Керченским по именованию пролива, через который он проходит — прим. «ВМ») соединяет полуостров с Краснодарским краем. Мост протяженностью 19 километров является самым длинным в Европе. Автодорожная часть моста была открыта в мая 2018 года. В течение следующих двух лет на Крымском мосту стали также осуществляться пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки.