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Экскурсии, транспорт и подарки: на что можно потратить баллы «Электронного дома»

Михаил Алимов

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Экскурсии, транспорт и подарки: на что можно потратить баллы «Электронного дома»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пользователям платформы «Электронный дом» начисляют бонусные баллы за активность. Их можно обменять на реальные вещи — экскурсии, полезные сувениры с символикой платформы, а также пополнить карту «Тройка» или потратить их на благотворительность.

Сделать это можно с помощью проекта «Активный гражданин», в его магазине поощрений.

— Обменять баллы, полученные за активное участие в работе платформы «Электронный дом», можно на любые виды поощрений из онлайн-магазина. Например, в разделе «Мероприятия» есть возможность оформить сертификаты на посещение «Москвариума» и музея «Москва-Сити», а в категории «Транспорт» — пополнить карту «Тройка» или выбрать экскурсию по городу, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, для пользователей платформы также доступен обширный набор сувениров, среди которых настенные часы, брелки, рюкзаки, ночники и много других вещей. Еще есть возможность отправить полученные баллы на благотворительность.

Сейчас этот раздел доступен для пользователей, зарегистрировавшихся на платформе до конца лета. Для остальных доступ откроется в течение семи дней после регистрации.

Обладатели полной учетной записи на mos.ru за одни и те же действия получают больше бонусных баллов, чем обладатели стандартной, передает официальный сайт мэра Москвы.

Летом более шести тысяч пользователей платформы «Электронный дом» получили подарки. Их распределение проходило случайным образом. Участникам акции презентовали брендированные умные весы, пледы, увлажнители воздуха, шейкеры, чайные и кухонные наборы, мультиинструменты, блендеры для коктейлей и другие полезные вещи.

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