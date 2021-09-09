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Диетолог Соломатина рассказала о пользе костного бульона

Юлия Евграфова

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Соломатина рассказала о пользе костного бульона
Фото: Pexels

Кости с хрящами содержат коллаген. Несмотря на то что это вещество тяжело усваивается организмом, оно необходимо людям для формирования соединительной ткани. Благодаря ему кожа и суставы будут в норме. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

— Коллаген, который содержится в куриных и говяжьих костях, будет помогать формированию хрящевой ткани. Поэтому такой бульон на костях хорош для тех, у кого болят суставы. Но чтобы коллаген хорошо усвоился в организме, он должен пройти этап гидролизации. В промышленных предприятиях его расщепляют, а в домашних условиях нужно очень долго вываривать коллаген. Если это куриные кости, то часа два–три, а говядину — еще дольше. Так же как и на холодец, это все очень долго варится. Во многих странах с утра употребляют такое блюдо с добавлением специй и потрохов, — сказала диетолог.

Соломатина напомнила, что костный бульон хорошо снимает похмелье. Дело в том, что он содержит много глицина, а это аминокислота, оказывающая успокаивающее действие. Глицин снимает раздражительность, улучшает когнитивные способности. Собеседница «ВМ» заострила внимание и на качестве выбираемых для бульона костей. По ее мнению, нужно покупать исключительно фермерские и проверенные продукты. Если животное выращено в промышленных условиях, выварка из его костей может содержать антибиотики и гормоны, а это уже опасно для здоровья.

Диетолог порекомендовала употреблять такой домашний бульон один–два раза в неделю и помнить, что в нем содержится много холестерина. Так что в целом, уточнила специалист, он подойдет не всем.

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