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Более тысячи нежилых объектов купили у города с начала года

Михаил Алимов

Город
Более тысячи нежилых объектов купили у города с начала года
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За восемь месяцев 2021 года у столицы купили 1014 нежилых помещений. Это уже на 11 процентов больше, чем в прошлом году (898), и почти в два раза больше, чем в 2019-м (522).

— В этом году совершено уже 1014 — почти в два раза больше, чем в прошлом, — сделок по продаже недвижимости площадью 60,6 тысячи квадратных метров на 4,5 миллиарда рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На увеличение количества сделок повлияли изменения в процессе подготовки лотовой документации и внешние коррективы. Они касаются непосредственно участников торгов.

— В январе — августе 2021 года наибольшее количество объектов недвижимости продано на юго-западе города — по ним заключено 503 договора купли-продажи на 693 миллиона рублей, на западе столицы — 114 сделок на 281 миллион рублей и на северо-востоке — 68 договоров купли-продажи на 353 миллиона рублей, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, до конца года планируют подготовить для городских торгов еще около 700 объектов недвижимости. Среди них будут машино-места, а также нежилые помещения и здания, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе сообщалось, что власти Москвы передали в собственность жителей еще 318 нежилых помещений. Правительство столицы откажется от права собственности на данные помещения. Их общая площадь составляет более 48 тысяч квадратных метров. В них можно будет организовать места консьержей, зоны хранения велосипедов и детских колясок.

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