Власти Москвы передали в собственность жителей еще 318 нежилых помещений

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В долевую собственность жильцов многоквартирных домов Москвы можно будет оформить еще 318 нежилых помещений. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Правительство столицы откажется от права собственности на данные помещения. Их общая площадь составляет более 48 тысяч квадратных метров.

В помещениях можно будет организовать места консьержей, зоны хранения велосипедов и детских колясок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Представители малого и среднего бизнеса выкупили у Москвы по преимущественному праву 208 нежилых помещений за шесть месяцев 2021 года.

С 2011 года столичные предприниматели могут воспользоваться преимущественным правом выкупа нежилой недвижимости, которую они уже арендуют у города. Подобные сделки заключаются без проведения конкурса, а стоимость выкупаемого объекта определяется независимыми оценщиками с учетом рыночных цен.

При этом с начала 2021 года у столицы купили и арендовали 4534 объекта городской недвижимости, что составляет свыше 85 процентов от общего числа реализованных в 2020 году объектов.