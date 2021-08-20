Предприниматели выкупили у Москвы почти 35 тысяч «квадратов» нежилой недвижимости

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Представители малого и среднего бизнеса выкупили у Москвы по преимущественному праву 208 нежилых помещений за шесть месяцев 2021 года. Общая площадь этой недвижимости составила почти 35 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за последние десять лет предприниматели купили у города свыше 7,2 тысячи нежилой недвижимости общей площадью почти 1,5 миллиона «квадратов».

— В первом полугодии 2021 года такой возможностью воспользовались 205 представителей малого и среднего бизнеса — они приобрели 208 объектов площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Это на 54 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда 132 представителя малого и среднего бизнеса приватизировали 135 объектов общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, — рассказал заместитель мэра.

Также он добавил, что средняя цена квадратного метра приватизированных в 2021 году помещений составила 94,2 тысячи рублей, средняя площадь — 167,7 квадратных метра.

С 2011 года столичные предприниматели могут воспользоваться преимущественным правом выкупа нежилой недвижимости, которую они уже арендуют у города. Подобные сделки заключаются без проведения конкурса, а стоимость выкупаемого объекта определяется независимыми оценщиками с учетом рыночных цен, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С начала 2021 года у столицы купили и арендовали 4534 объекта городской недвижимости, что составляет свыше 85 процентов от общего числа реализованных в 2020 году объектов.