Автоэксперт предупредил о рисках введения цифрового СТС в России

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Дублирование СТС в виде QR-кода может быть первым шагом к цифровизации других автомобильных документов. Однако в этом направлении есть нерешенные проблемы. Так, для надежной проверки документов онлайн сотрудник ГИБДД должен иметь доступ к интернету или регулярно обновляемую базу данных. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

Специалист отметил, что документы все чаще переводятся в цифровой формат. Новый вариант СТС должен понравиться молодым водителям, предположил Кадаков.

— Возить с собой свидетельство о регистрации нет никакой проблемы. Однако мы идем в «цифру» все дальше и дальше, пусть и СТС будет цифровым. Молодежи это даже покажется прикольным, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что документы, размещенные в интернете, могут подвергаться атакам мошенников. Потенциально это может произойти и со свидетельством о регистрации, поэтому вопрос безопасности нужно основательно проработать, заметил собеседник «ВМ».

Кадаков обратил внимание, что для надежной проверки документов онлайн сотрудники ГИБДД и автовладельцы должны иметь стабильный доступ к базе данных.

— В случае полного отказа от бумажных носителей у инспекторов должен быть постоянный выход в интернет или регулярно обновляемая база данных. Водителям тоже нужен доступ к интернету, чтобы показать QR-код. Такая система должна работать на всей территории страны, — заключил эксперт.

Российские автолюбители теперь смогут хранить свидетельство о регистрации автомобиля в приложении «Госуслуги.Авто». Документ можно предъявить инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Функция работает в тестовом режиме, поэтому автолюбители по-прежнему должны возить с собой оригинал документа.