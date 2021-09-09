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Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода

Илья Ашуров

Общество
Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) теперь можно предъявлять в виде QR-кода на смартфоне. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили в Telegram-канале правительства России.

— Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении «Госуслуги.Авто» и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение — совместный проект Минцифры и МВД — уже доступно в сторах, — говорится в сообщении.

В новом приложении до конца года появится возможность оспаривания штрафов. В будущем в «Госуслугах.Авто» также можно будет хранить цифровой полис ОСАГО.

В пресс-центре МВД отметили, что для проверки электронных документов автоинспекторов снабдят мобильными устройствами со специальным программным обеспечением. При этом в настоящее время практика использования СТС в виде QR-кода проверяется в тестовом режиме. В ведомстве подчеркнули, что водителям по-прежнему необходимо иметь при себе оригинал документа, передает РИА Новости.

В среду, 8 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Так, в столице планируют запретить использовать машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями. Нынешних штрафов в этой сфере недостаточно, поэтому их будут увеличивать в десять раз — с 500 до 5000 рублей, отметил мэр.

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