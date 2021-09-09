Московские спасатели приходят на помощь за семь минут

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Пожарные и спасатели прибывают сегодня на вызовы в столице в течение семи минут. Этот показатель почти на 20 процентов меньше, чем десять лет назад. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы.

В четверг, 9 сентября, Пожарно-спасательный центр Москвы отмечает 13 лет со дня образования.

— За последнее десятилетие время реагирования экстренных служб города сократилось на 16 процентов. В среднем пожарные и спасатели прибывают на место происшествия в течение семи минут после получения вызова, — приводит пресс-служба слова начальника ГКУ «Пожарно-спасательный Центр» Ивана Подоприхина.

В департаменте отметили, что на сегодняшний день силы центра отрабатывают более 75 процентов вызовов на территории ТиНАО.

Кроме того, сотрудниками ПСЦ с начала года проведено около 50 тысяч профилактических мероприятий, включая беседы с населением, открытые уроки по правилам безопасности с учащимися образовательных организаций и рейды среди участников садовых некоммерческих товариществ.