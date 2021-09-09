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Сергей Собянин: Искусственный интеллект помог врачам поставить два миллиона диагнозов

Марина Найденкова

Общество
Сергей Собянин: Искусственный интеллект помог врачам поставить два миллиона диагнозов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Искусственный интеллект помог поставить столичным врачам два миллиона диагнозов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия» в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

— Сегодня уже два миллиона диагнозов в наших поликлиниках поставлены с помощью подсказок доктору на основе искусственного интеллекта, — сказал мэр.

Также он подчеркнул, что раньше возможности искусственного интеллекта считали фантастикой. Однако сегодня цифровое развитие системы здравоохранения идет шагами, которые «не снились нам в предыдущие годы».

5 сентября Сергей Собянин заявил, что информатизация столичного здравоохранения позволит в будущем перейти медицинской системе города на новый уровень развития. По его словам, за последнее время в столице многое сделано для развития здравоохранения. Среди прорывных проектов города мэр выделил информатизацию указанной сферы и внедрение в нее технологий на основе искусственного интеллекта. Подобная модернизация системы избавляет врачей от рутинной работы и помогает им выявлять болезни.

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