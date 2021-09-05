Сергей Собянин: Информатизация здравоохранения — прорывной проект столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Информатизация столичного здравоохранения позволит в будущем перейти медицинской системе города на новый уровень развития. Об этом в воскресенья, 5 сентября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за последнее время в столице многое сделано для развития здравоохранения. Среди прорывных проектов города мэр выделил информатизацию указанной сферы и внедрение в нее технологий на основе искусственного интеллекта. Подобная модернизация системы избавляет врачей от рутинной работы и помогает им выявлять болезни.

— Тут мощная информатизация уже с помощью искусственного интеллекта, новейших технологий нашего здравоохранения, чтобы дать толчок для следующего этапа развития, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что информатизация также проводится и в сфере образования. Так, в столице развивается Московская электронная школа, в рамках которой для учащихся формируется индивидуальная траектория обучения.

Также в ходе своего выступления глава города сообщил о продлении программы благоустройства территорий школ и детских садов. Он отметил, что в 2021 году в рамках указанной программы благоустроили 400 школьных и дошкольных территорий.