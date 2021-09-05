Сергей Собянин заявил о продлении программы благоустройства школьных территорий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении программы благоустройства территорий школ и детских садов. Об этом в воскресенье, 5 сентября, он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы города, в 2021 году в рамках указанной программы благоустроили 400 дворов детский садов и школ. В дальнейшем эта программа будет регулярно продлятся.

— В этом году мы сделали 400 таких территорий и будем каждый год продлять ее, чтобы навести порядок на всех территориях, — сказал мэр.

1 сентября Сергей Собянин поздравил учащихся с Днем знаний и открыл после ремонта здание школы «Дмитровский», расположенной на Карельском бульваре.

Мэр отметил, что Москва запустила системную программу реорганизации школьных пространств, поскольку многие из них сами по себе большие, но неухоженные. Собянин подчеркнул, что в ходе благоустройства школьных территорий нужно сделать «спортивное ядро» и школьный двор привлекательными не только для школьников, но и для остальных людей.