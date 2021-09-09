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«Это грандиозный обман»: химик объяснила, чем опасны фермерские продукты

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
«Это грандиозный обман»: химик объяснила, чем опасны фермерские продукты
Фото: pixabay.com

Пищевой химик Ольга Косникова рассказал о том, почему фермерское не всегда значит натуральное и безопасное.

— Что такое фермерское? Это противопоставляется бездушному промышленному продукту. Кажется, что люди на заводе возьмут кучу химии и сделают что-то, а фермерское — все чистое, прекрасное и натуральное. Зачастую именно фермерские продукты бывают опасны для человека, потому что контроль качества на маленьких предприятиях хуже. С точки зрения безопасности стоит доверять крупным предприятиям. Есть крупный молочный завод, а есть дядя Вася, который варит творог. Несопоставимо то, как они следят за сырьем. Фермерский продукт часто бывает просто маркетингом. Он может быть менее проверенным и с накрученной ценой. Ученые химики, пищевики, доказательные врачи меня в этом поддержат. Это грандиозный обман. Фермерское не должно стоить в 10 раз дороже, как и органические овощи и фрукты, — объясняет эксперт в новом выпуске на YouTube-канале «Ходят Слухи».

Химик рассказывает, что бояться длинного состава продуктов не стоит. То, как люди готовят дома, и как готовят на предприятиях, — большая разница. Составы из-за технологии производства не могут совпадать. Например, шоколад в домашних условиях мы можем приготовить без лецитина, а на заводе — нет, так как масса будет слишком густой, непластичной и может вывести из строя оборудование.

— Например, есть глицерин. Он является природным веществом, содержится в жирах, в том числе и в человеке. Иногда он указан как влагоудерживающий агент, но бояться его нужно.

Ранее диетолог назвала два самых опасных для фигуры и здоровья продукта, которые продаются в фастфуде.

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