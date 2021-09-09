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Актер Веслав Голас из «Четырех танкистов и собаки» умер на 91-м году жизни

Иван Юминов

В мире
Актер Веслав Голас из «Четырех танкистов и собаки» умер на 91-м году жизни
Фото: Четыре танкиста и собака, 1966 год

Польский актер кино и театра Веслав Голас умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила дочь артиста в четверг, 9 сентября.

— Он долго болел, в прошлом году перенес инсульт. У него были проблемы с передвижением, и он почти не выходил из дома, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе у него случился второй инсульт, отмечает Gazeta Wyborcza.

Голас родился 9 октября 1930 года в Кельце в 150 километрах от Варшавы. В 13 лет он вступил в ряды польского сопротивления «Серые шеренги», противостоявшего немецкой оккупации с 1939 по 1945 год.

Он был арестован гестапо в декабре 1944-го во время неудачной операции, после чего подвергся пыткам. После войны Голас поступил в варшавскую Государственную высшую театральную школу.

Затем он в течение 30 лет, с 1955 по 1985 год, играл в столичном драматическом театре. С 1985 по 1992 год служил в Польском театре в Варшаве.

В течение карьеры Голас сыграл около 80 ролей. В число работ с его участием вошли «Четыре танкиста и собака», «Ярославна, королева Франции», «Рукопись, найденная в Сарагосе», а также «Косоглазое счастье».

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