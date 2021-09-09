Снегоплавильный пункт построят на севере Москвы

На территории Хорошевского района на севере столицы построят снегоплавильный пункт. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новый объект появится по адресу: 1-й Магистральный тупик, владение 6а. Его возведут вместе со строительством трубопровода-связки между Новолихоборским каналом и коллектором Ленинградского и Краснопресненского районов.

— Чтобы ускорить уборку снега, в городе увеличивается число снегоплавильных пунктов. Это чисто утилитарное сооружение — и по функции, и по внешнему виду, тем не менее невероятно важное для города в зимний период. Отделка всего комплекса будет выполнена из металлических окрашенных листов и сэндвич-панелей серого цвета. Помимо зданий, на участке предусмотрена парковка для спецтехники. Ранее проект согласовала Москомархитектура, — приводит слова Сергея Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на объекте возведут насосную станцию, площадки для складирования снега, установки для очистки воздуха, ряд КПП, инвентарно-бытовое здание и трансформаторную подстанцию. Участок будет закрывать ограждение высотой 5,7 метра.

Прилегающую к объекту территорию благоустроят. Здесь установят фонари и стоянку на шесть машино-мест.

«Мосводосток» модернизирует снегоплавильные пункты для более эффективной работы. «Вечерняя Москва» побывала на одном из них в районе Северное Бутово и выяснила, как работает самая современная установка для плавления снега.