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Снегоплавильный пункт построят на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Снегоплавильный пункт построят на севере Москвы

На территории Хорошевского района на севере столицы построят снегоплавильный пункт. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новый объект появится по адресу: 1-й Магистральный тупик, владение 6а. Его возведут вместе со строительством трубопровода-связки между Новолихоборским каналом и коллектором Ленинградского и Краснопресненского районов.

— Чтобы ускорить уборку снега, в городе увеличивается число снегоплавильных пунктов. Это чисто утилитарное сооружение — и по функции, и по внешнему виду, тем не менее невероятно важное для города в зимний период. Отделка всего комплекса будет выполнена из металлических окрашенных листов и сэндвич-панелей серого цвета. Помимо зданий, на участке предусмотрена парковка для спецтехники. Ранее проект согласовала Москомархитектура, — приводит слова Сергея Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на объекте возведут насосную станцию, площадки для складирования снега, установки для очистки воздуха, ряд КПП, инвентарно-бытовое здание и трансформаторную подстанцию. Участок будет закрывать ограждение высотой 5,7 метра.

Прилегающую к объекту территорию благоустроят. Здесь установят фонари и стоянку на шесть машино-мест.

«Мосводосток» модернизирует снегоплавильные пункты для более эффективной работы. «Вечерняя Москва» побывала на одном из них в районе Северное Бутово и выяснила, как работает самая современная установка для плавления снега.

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