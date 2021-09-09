Химик рассказала о вреде домашнего молока

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Пищевой химик Ольга Косникова рассказала о том, почему безопаснее пить обработанное молоко, а не домашнее.

— Как делают молоко длительного хранения? Для этого применяют такие процессы, как ультрапастеризация, пастеризация и стерилизация. Это кратковременный нагрев молока, чтобы убить патогенную микрофлору. Даже в самом свежем молоке могут быть микроорганизмы. Поэтому любой продукт может быть микробиологически обсеменен. Именно поэтому на заводах молоко подвергают обработке, — объясняет эксперт в новом выпуске программы на YouTube-канале «Ходят слухи».

Химик рассказала, что в ряде стран действует запрет на продажу необработанного молока, потому что дети, когда пьют домашнее молоко, зачастую травятся, а бывают и смертельные случаи.

— Мы должны делать продукт стабильным и безопасным. Упаковка не имеет доступа к внешней среде. Стерилизация прекрасно работает, и зачем добавлять туда еще что-то, какие-то антибиотики, если и так все работает? Действительно, такое молоко может храниться около года. Но если мы открыли его, при взаимодействии с воздухом, в котором есть микроорганизмы, оно может скиснуть. То, что оно не портится, — это не значит, что оно плохое, наоборот, — это достижение прогресса, а люди этого не ценят и хотят вернуться обратно туда, когда мы не знали, чем закончится очередной прием пищи, — рассказывает эксперт.

Также химик объяснила, почему стоит выбирать продукты, приготовленные промышленным путем, а не фермерским.