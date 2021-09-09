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Народный календарь. Почему опасно разговаривать с незнакомцами 10 сентября

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему опасно разговаривать с незнакомцами 10 сентября
Фото: pixabay.com

10 сентября Православная церковь почитает память преподобного Моисея Мурина, преподобного Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. В этот день нельзя разговаривать с незнакомцами. Если вы это сделаете, есть риск, что они могут сглазить вас, и на следующий день вы проснетесь, ощущая боль. Старайтесь вообще не общаться с людьми, которые проходят мимо.

Известно, что нельзя долго гулять в этот день, особенно в лесу, существует вероятность заблудиться. Еще нельзя ходить к родителям невесты, в противном случае можно привлечь беду в свою жизнь.

Сегодня нельзя нецензурно выражаться, иначе все плохие слова могут привлечь в вашу жизнь проблемы, неудачи и болезни.

Приметы погоды

Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу — поздней.

Если погода сухая, то холода нескоро наступят.

Праздники

День разноцветных букетов

Букет цветов является обязательным атрибутом для большинства праздников и торжественных мероприятий. Особенно актуально это осенью. В начале данный поры года целых два масштабных праздника проходят с участием ярких представителей растительного мира: 1 сентября — День знаний и 10 сентября — День разноцветных букетов.

Составление цветочных композиций в мире очень популярно. Существует даже специальная профессия — флорист. Кроме традиционного букета, есть еще и загадочная икебана. Если нужен подходящий букет для особого случая, то достаточно просто заглянуть в цветочный магазинчик, где милые продавцы с удовольствием подберут и празднично оформят соответствующий подарок.

Всемирный день предотвращения самоубийств

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств проводит Всемирный день предотвращения самоубийств с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно разговаривать с незнакомцами 10 сентября

События

Состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с 1 марта на 1 сентября

Традиция празднования начала нового года имеет очень древнее происхождение. Например, в Древнем Египте его праздновали примерно в конце сентября, когда разливался Нил (поскольку разлив Нила превращал пустыню в плодородную землю), а в Древнем Вавилоне — наоборот, весной. Древние римляне также долгое время праздновали Новый год в марте.

(1)10 сентября 1492 года начало года было «отпраздновано» по новому. Кстати, именно в этот же день Иван III велел всем жалобщикам являться в столицу. Эта традиция — встречи Нового года 1 сентября — продержалась на Руси два столетия — до 1700 года.

Учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Российский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр)

Александринский театр создан в 1756 году в Санкт-Петербурге как первый профессиональный публичный императорский театр. И вот уже два с половиной века он является национальным театром России, на сцене которого состоялись многие мировые премьеры произведений русской классической драматургии. Открыта уникальность ДНК — «генетические отпечатки».

10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз (англ. Alec Jeffreys) обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна — как уникальны отпечатки пальцев. Как отметил сам изобретатель, это было как озарение. Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки ДНК отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими отпечатками».

Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для геномной идентификации личности.

Родились

1899 г. — Вольф Мессинг (ум. 1974), советский артист оригинального жанра, иллюзионист, психиатр и гипнотизер.

1933 г. — Карл Лагерфельд (ум. 2019), немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель.

1955 г. — Лариса Долина, советская и российская эстрадная и джазовая певица, актриса, народная артистка РФ.

1964 г. — Егор Летов (ум. 2008), российский поэт, музыкант, лидер группы «Гражданская оборона».

1968 г. — Гай Ричи, британский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1972 г. — Максим Виторган, российский актер театра и кино, режиссер-постановщик.

1977 г. — Алексей Панин, российский киноактер.

Именины отмечают: Игнатий, Степан, Георгий, Анна, Сусанна, Леонтий, Афанасий, Ефим, Моисей, Иларион.

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