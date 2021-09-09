Олег Леонов: Бороться с шумом в центре Москвы нужно не только штрафами

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Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов подвёл промежуточные итоги кампании по сбору подписей москвичей за тишину в центре столицы. Он отметил, что больше 7 тысяч человек поддержали идею повышения штрафов для автомобилистов, которые устраивают гонки по ночной Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс поправки, ужесточающие ответственность водителей за нарушение тишины в ночное время суток. Таким образом, штрафы для автомобилистов увеличиваются в 10 раз – с 500 до пяти тысяч рублей. Фиксировать нарушения в столице будут камерами, оснащёнными шумомерами. Собянин также отметил, что получил обращения горожан, которые просили принять такие меры.

— Очень хорошо, что власти столицы прислушались к мнению москвичей. Мы неоднократно отправляли запросы в мэрию, чтобы добиться повышения штрафов для автомобилистов, нарушающих тишину. Подписи жителей центра столицы за ужесточение наказания ночных гонщиков мы собирали последние две недели. Проблема в том, что многие водители тюнингуют глушители на своих авто или же вообще их снимают. В результате спать по ночам просто невозможно. Это очень серьёзная проблема, — рассказал Олег Леонов.

По словам Леонова, инициативу ограничения шума мотоциклов и машин в ЦАО на его сайте поддержали больше семи тысяч человек. Но, как отметил куратор проектов «ЛизаАлерт», вопрос тишины достаточно обширный и решать его нужно комплексно, не только штрафами. Например, необходимо устанавливать шумомеры на пешеходных улицах и возле ресторанов. Также следует оградить жилые дома от оживлённых магистралей специальными шумозащитными экранами, подчеркнул Олег Леонов.

Общественный деятель, глава муниципального округа Тверской Яков Якубович подтвердил, что проблема очень актуальна для центра Москвы. Он утверждает, что по статистике до 95 процентов москвичей испытывают стресс от избыточного шума и необходимо комплексное решение этой проблемы.