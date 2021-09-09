Исторические оконные блоки отреставрировали в доходном доме Коровина

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В доходном доме И. М. Коровина на улице Чаплыгина, построенном в XIX веке по проекту известного столичного архитектора Ивана Кондратенко, специалисты отреставрировали исторические оконные блоки. Об этом рассказали в Фонде капитального ремонта Москвы.

На фасаде здания шесть окон, каждое из которых имеет двойное остекление. Таким образом, в общей сложности мастера отреставрировали 12 блоков, изготовленных из сосны. Каждый из них они тщательно очистили, поврежденные места заполнили фрагментами из древесины той же породы, а затем блоки выкрасили в их исторический цвет. После этих работ в окнах заменили стекла.

Доходный дом И. М. Коровина построили в 1894 году. Он стал первым проектом архитектора Ивана Кондратенко, выполненным в стиле эклектика. Фасад здания украшают арочные оконные проемы, пилястры, медальоны и лепнина. Над подъездами выполнены эффектные эркеры. Оконные проемы декорированы рамочными наличниками, подоконными полочками, фартуками и замковыми камнями. Отличительной чертой дома являются люкарны с вазонами.

В здании продолжаются работы по капитальному ремонту с реставрацией, в рамках которого специалисты воссоздадут также внутреннее убранство подъездов, пишет официальный сайт мэра Москвы.