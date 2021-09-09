Эксперт назвал причины роста цен на такси в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С окончанием сезона отпусков в столице взлетели цены на такси. Автомобилей с шашечками на дорогах по-прежнему много, но стоимость проезда заметно возросла.

Михаил Михайлов, президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли и Сергей Привалов, председатель Координационного совета по таксомоторным перевозкам при Ассоциации «ТАМА», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему стоимость проезда в такси значительно возросла.

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Почему выросли цены на такси

— Сейчас произошел дефицит с водителями, что и требовалось доказать. Говорили, что с введением цифрового профиля часть водителей уйдет с рынка. Без электронного профиля получить заказ невозможно. Кроме этого, сократилось количество часов работы до восьми. Вторая причина: около месяца назад была волна ухода водителей, когда сообщили о том, что им нужно прививаться, — многие сказали, что не будут этого делать, — рассказывает Михаил Михайлов.

По словам эксперта, доля выручки агрегатора после подорожания составляет минимум 30 процентов от заказа, а водители в результате удорожания получил минимальную надбавку.

— Главный вопрос заключается в том, что сегодня цену формирует агрегатор. Раньше у нас была четкая цена за километр и время. Теперь тариф динамический, и чем больше заказов, тем стоимость выше. Люди возвращаются из отпусков, люди готовятся к школе, к работе, активнее ездят на такси, и в этот момент всегда поездка получается по времени дольше из-за трафика, а соответственно, и дороже, — объясняет Сергей Привалов. — За последние несколько лет процентов 30 водителей были киргизы, которые уехали на родину из-за ковида и не возвращаются, и это тоже влияет на стоимость проезда.

По прогнозам экспертов, цены будут расти и дальше, как минимум в два раза.

Москва станет первой столицей в Европе, где введут беспилотное такси.