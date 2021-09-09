О правовых последствиях совершения правонарушений экстремистской и террористической направленности

На основании Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» за осуществление экстремистской и террористической деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Экстремизм – это приверженность крайним взглядам и мерам.

Исходя из положений Уголовного кодекса Российской Федерации к числу преступлений экстремистской направленности относятся преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (например, ст.ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч.2 ст.111 УК РФ, п.«б» ч.1 ст.213 УК РФ).

В Уголовном кодексе Российской Федерации совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства.

Совершение подобных преступлений влечет наказание вплоть до лишения свободы на определенный срок либо пожизненного лишения свободы в случае убийства по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию.

Уголовное преследование либо назначение любого вида наказания за совершение преступлений экстремистской направленности (даже не связанного с лишением свободы) влечет ряд ограничений в дальнейшем.

Человеку, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ:

- к государственной и муниципальной службе;

- к занятию охранной и частной детективной деятельностью;

- к военной службе по контракту;

- к службе в правоохранительных органах;

- к работе в образовательных организациях.

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности.

Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения.

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие, а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма. Явление, связанное с насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан.

Действия и преступления, имеющие террористический характер, регулируются исключительно Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно: статья 205 – террористический акт, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

К преступлениям террористического характера, помимо собственно террористического акта, закон относит содействие террористической деятельности (ст.205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст.205.2 УК РФ), захват заложника (ст.206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ) и др.

Данные преступления влекут за собой наказание в виде лишения свободы на разные сроки, вплоть до двадцати лет, а также пожизненное лишение свободы.

Уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистского и террористического характера