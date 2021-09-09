Похищенные в Подмосковье замороженные тела могли взорваться

Фото: Вечерняя Москва

Неправильная перевозка капсулы с замороженными телами могла привести к взрыву. Об этом «Вечерней Москве» сообщил один из владельцев компании по заморозке людей Данила Медведев в четверг, 9 сентября.

8 сентября сообщалось, что одна из основательниц компании попыталась вывезти резервуары с телами в Подмосковье. Инцидент произошел на территории криодепозитария, находящегося в Сергиево-Посадском районе. Женщина пробралась на участок ночью, обрезала интернет-кабель, вырезала автогеном часть стены здания хранилища и с помощью машин с манипуляторами погрузила дьюары на платформы. Всего она пыталась вывезти больше сорока человек, которые хранились в дьюарах с жидким азотом. Прибывшие на место правоохранители задержали женщину и потребовали вернуть цистерны с телами на прежнее место.

По словам Медведева, большинство родственников назвали беспределом, ужасом и «зашкваром» попытку перевезти «пациентов». Остальные владельцы фирмы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела против тех, кто участвовал в перевозке дьюаров как сообщник, сообщил собеседник «ВМ».

Дьюары нельзя перевозить горизонтально, подчеркнул предприниматель. В противном случае там могут образоваться трещины или треснет внутренняя оболочка, что создает риск взрыва.

Неправильная транспортировка тел, пояснил Медведев, может навредить и тем, что нарушается температурный режим. При его росте на 10–50 градусов создается температурный стресс, а если внутри капсулы станет теплее минус 100 градусов, существует опасность рекристаллизации.

При этом сооснователь компании уточнил, что при охлаждении возможны повреждения, связанные с токсичностью веществ, а также изменением базового состояния. По этой причине легко сохранить эмбрион, но сделать это с целым органом или телом уже сложнее, объяснил он.