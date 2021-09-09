Более 60 специалистов присоединились к сервису предварительной записи к нотариусу на mos.ru

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К сервису предварительной записи на прием к нотариусу, который появился на портале на mos.ru в июне этого года, присоединился еще 41 специалист.

Благодаря этому москвичи могут посетить нотариуса рядом с домом или работой в удобное время.

— Всего за три месяца работы онлайн-сервиса москвичи воспользовались возможностью записаться для получения нотариальных услуг более 1800 раз. Сейчас пользователям mos.ru уже доступна запись к любому более чем из 60 нотариусов, в дальнейшем количество специалистов, подключенных к сервису, будет увеличиваться, — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Самой популярной услугой у горожан, записавшихся к нотариусу с помощью mos.ru, стало оформление доверенности или согласия. Чуть реже горожане обращались к специалисту, чтобы подать документы для подготовки к сделке с недвижимостью, в том числе с использованием материнского капитала, а также заверить копии, оформить наследство или составить и удостоверить завещание.

Воспользоваться сервисом могут москвичи, имеющие полную и стандартную учетную запись на mos.ru. Сервис доступен в каталоге услуг в разделе «Услуги для жителей». Воспользоваться им могут также юридические лица и индивидуальные предприниматели, пишет официальный сайт мэра Москвы.